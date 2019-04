Netanjahus Vater war Historiker. Er hat viel über Geschichte gewusst. Aber seine Sicht auf Geschichte war geprägt von Bedrohungen und dem Überlebenskampf des jüdischen Volkes und Israels. Mit diesen Grundängsten ist er stark verbunden. Anshel Pfeffer

Politisch ist Netanjahu sich immer treu geblieben. Bis heute. Seine Agenda: Sicherheit steht über allem und so wird "King Bibi" auch mit zweitem Spitznamen "Mr. Security" genannt. In Bezug auf seine Feinde heißt es für ihn: keine Kompromisse. In der Palästinenserfrage ist er unerbittlich. Den Friedensprozess, den Rabin einst initiierte, lehnt er bis heute ab.



Sein Biograf Anshel Pfeffer, erklärt das so: "Netanjahus Vater war Historiker. Er hat viel über Geschichte gewusst. Aber seine Sicht auf Geschichte war geprägt von Bedrohungen und dem Überlebenskampf des jüdischen Volkes und Israels. Mit diesen Grundängsten ist er stark verbunden." "King Bibi"s politisches Versprechen "Mit mir seid ihr sicher" resoniert bereits seit Jahrzehnten stark in Israel. Und Sicherheit ist das entscheidende Thema, auch bei dieser Wahl. Und so gilt schon lange in Israel: Auf Bibi schimpfen und ihn trotzdem wählen schließt sich nicht unbedingt aus.