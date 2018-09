Weil sie uns ein Interview gibt, sprechen ihre Eltern derzeit nicht mehr mit ihr. Sie hätten Angst um sie - das sage doch alles über die Meinungsfreiheit in der Türkei, so Sözmen. Einen Vorwurf, den der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu ZDF-Interview strikt zurückweist. "In der Türkei kann jeder seine Meinung, seine Gedanken frei äußern. Schauen Sie sich die sozialen Medien an. Da sind die Menschen sehr aktiv und manchmal auch sehr kritisch … Wir sind gebunden an demokratische Standards. Ich glaube, in Ihrem Land werden diese Dinge übertrieben."