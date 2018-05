Kardinal Woelki ermahnt die katholische Kirche eindringlich. Quelle: Federico Gambarini/do/dpa

Kardinal Rainer Maria Woelki hat die katholische Kirche vor "Geltungssucht und Machtstreben" gewarnt. Auch die Kirche könne Versuchungen erliegen und der Selbstsucht verfallen, sagte der Kölner Erzbischof.



"Deshalb beginnt alle Erneuerung, die unseres persönlichen Lebens wie auch die der Kirche insgesamt, in der Bereitschaft zur Umkehr und der damit verbundenen erneuten Hinwendung zum Herrn und der Absage an die Versuchung, selbst zu Herren der Kirche zu werden", so Woelki weiter.