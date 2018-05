heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die EU-Kommission von Jean-Claude Juncker will trotz des aktuellen Machtvakuums in Deutschland EU-Reformprojekte vorantreiben. "Europa wird nicht pausieren", sagte Juncker-Sprecher Margaritis Schinas in Brüssel. Am 6. Dezember sollten beispielsweise wie geplant Vorschläge zur Reform der Eurozone vorgestellt werden.



Nach Angaben von Schinas telefoniert Kommissionspräsident Juncker weiter regelmäßig mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Zuletzt hätten sich die beiden am Montag ausgetauscht.