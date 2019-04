Weber: Im besten Fall zu einer Regierung, die auch zivile Kräfte mit einbindet. Vielleicht sollte man aber lieber formulieren, wohin es führen sollte. Dann müsste es dazu führen, dass es am Ende dieser Übergangszeit Wahlen gibt. Das würde aber auch bedeuten, dass die Repressionen weggenommen werden. Das heißt: Politische Parteien könnten sich formieren und aufstellen. Dafür müsste aber alles, was in den letzten drei Jahrzehnten an repressiver Gesetzgebung vorhanden war, zurückgenommen werden. Und da gibt es momentan noch eine große Unsicherheit, ob das wirklich mit dem bestehenden Militär, das nicht neu ist, möglich wäre.