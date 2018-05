Sein Studium absolvierte Morawiecki in Polen, den USA, zeitweise auch in Deutschland. Er spricht mehrere Fremdsprachen, gibt sich selbstbewusst auf internationalem Parkett. Der Politiker blickt auf eine beachtliche Karriere zurück: Seine Tätigkeiten reichen von Journalismus über Forschungsprojekte hin zur Leitung des Vorstands einer der größten Banken Polens. 2010 wurde Morawiecki dann vom damaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk, dessen Partei derzeit in der Opposition sitzt, in den Wirtschaftsrat berufen. Dort näherte er sich der national-konservativen PiS-Partei an, die er nun, sieben Jahre später, als Premierminister repräsentieren soll.