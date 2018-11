Sechs Tage reist der Präsident durch die elf Départements im Norden und Osten Frankreichs, wo die ehemaligen Kriegsschauplätze liegen. In Reims trifft Macron heute Abend den malischen Präsidenten Ibrahim Boubakar Keita, um der Soldaten aus den ehemaligen Kolonien zu gedenken, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben.



Davor besucht er Verdun, das "in vieler Hinsicht das ist, was Stalingrad für den Zweiten Weltkrieg geworden ist, also ein ikonisches Symbol", sagte der Historiker Jörn Leonhard von der Universität Freiburg dem ZDF. Die Gegend ist vom Krieg auf immer geprägt, der Boden von Granaten durchwühlt, manche Dörfer sind komplett verschwunden. Am Nachmittag wird Macron durch Fleury-devant-Douaumont laufen. Nur noch Stelen erinnern an die Orte, wo einst die Bäckerei, ein Bauernhof oder das Rathaus gestanden haben.