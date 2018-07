Macron will seine Grundsatzrede zu Korsika erst am Mittwoch in der Inselhauptstadt Bastia halten. Aber ein starkes Symbol gab es schon gleich zum Beginn seines Besuchs: Der Ort, an dem der Präfekt erschossen wurde, heißt jetzt "Platz Claude Erignac". Und das feierlich enthüllte Schild ist zweisprachig, Französisch und Korsisch.