Parteienforscher Oskar Niedermayer: Wirtschaftliche Fragen sind in den Hintergrund gerückt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Auch der Berliner Politologe Oskar Niedermayer findet, die Parteien in Europa ließen sich nicht mehr so einfach in ein Links-Rechts-Schema einordnen. Früher habe die Regel gegolten: "Linke Parteien betonen Fragen der sozialen Gerechtigkeit, rechte die Marktfreiheit", sagt Niedermayer.



Doch wirtschaftliche Fragen seien "durch die Migrationsfrage deutlich in den Hintergrund gerückt". Statt einem "wir da unten gegen die da oben" laute nun das Grundrauschen: "Wir drinnen gegen die, die von draußen kommen." Die entscheidende Trennlinie laute: "pro-europäisch und integrationsfreundlich oder nationalbetont und integrationskritisch", sagt Niedermayer.