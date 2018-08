Kritiker fordern seit langem die Schließung des AKW Fessenheim. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Anlässlich des Pariser Klimagipfels hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die angekündigte Schließung des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Deutschland ausdrücklich bestätigt.



"Ich halte meine Verpflichtung: Fessenheim wird geschlossen", sagte der Gipfelgastgeber der Zeitung "Le Monde". Zu einem Abschaltungstermin für Fessenheim äußerte sich Macron nicht. Fessenheim soll erst schließen, wenn ein neuer Atomreaktor in Flamanville am Ärmelkanal ans Netz geht.