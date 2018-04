Nun soll ein Vieraugengespräch und ein Arbeitsessen bis zu Macrons Rückreise nach Paris Fortschritte bringen. Denn es hakt noch an vielen Details. Bis Ende Juni, beim EU-Gipfel in Brüssel, wollen die beiden Regierungschefs ein Reformpaket für Europa vorlegen. Noch ist offen, wo genau die Kompromisse liegen. "Es gibt französische Vorschläge, es gibt deutsche Vorschläge", sagt Merkel, die Summe daraus werde "am Schluss zu einem guten Ergebnis" führen. Die Kanzlerin hatte erst in dieser Woche für ihre Verhandlungen von ihrer eigenen Partei rote Linien mitbekommen. Es geht um die große Sorge, dass Deutschland zu viel Kontrolle nach Brüssel abgeben könnte. Vor allem die Kontrolle über das Geld. Macron will einen europäischen Finanzminister, aber CDU und CSU nicht. Macron will ein eigenes Steuerbudget für die EU, aber CDU und CSU nicht. Die Umwandlung des Europäischen Stabilitätsmechanismus in einen Währungsfonds? Einen Investitionshaushalt für die Euro-Zone von 100 Milliarden Euro? Da gibt es viel Skepsis bei der Union.