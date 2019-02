Seitdem hat sich an der Vorstadtmisere nicht viel geändert: Es herrscht hohe Arbeitslosigkeit, in manchen Orten verlässt die Hälfte der Kinder die Schule ohne jeden Abschluss. Macron hat am Ende der Debatte angedeutet, dass er die vom Staat subventionierten Arbeitsplätze - auf die viele Hilfsvereine in den Vorstädten angewiesen sind - doch nicht so massiv streichen werde, wie ursprünglich geplant. 2017 hatte der Staat noch 320.000 Arbeitsplätze finanziert, 2019 sollen es nur noch 130.000 sein.