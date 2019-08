Auf dem Programm heute stehen die Themen, die auch beim G7-Gipfel in Biarritz eine Rolle spielen werden: Libyen, Syrien, Iran, Ukraine und die Sicherheit in Europa. Den gerade in Kraft getretenen "Waffenstillstand" in Libyen wertet der Élysée-Palast als einen Erfolg der gemeinsamen russisch-französischen Initiative. Schwieriger werden die Gespräche beim Thema Syrien: Da vertreten beide Länder vollkommen unterschiedliche Positionen, wie Macrons Berater zugeben. Macron erwarte keine Einigung mit Putin, aber eine Art Konsens. Es geht um Idlib, die Nord-Ost-Grenze Syriens und die eventuelle Rückkehr des sogenannten IS.