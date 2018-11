Wenn die Atomreaktoren in Fessenheim nach all dem Hin und Her nun wirklich vom Netz genommen werden, wird es den Staat eine Menge Geld kosten. Mehr als 2.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, und die Regierung hat bereits massive Investitionen angekündigt, um in der strukturschwachen Region Alternativen aufzubauen. Frankreich hofft nicht zuletzt auf deutsche Unternehmer, die sich von Steuerbegünstigungen anlocken lassen.