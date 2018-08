Macron unterstrich angesichts nationalistischer Tendenzen, dass Frankreich sich für einen starken Multilateralismus einsetzen wolle. So lud er die USA, die EU, China und Japan für November zu Gesprächen über eine Reform der Welthandelsorganisation WTO ein. Einen entsprechenden Vorstoß hatte Macron bereits vor Monaten angekündigt. Vor dem Hintergrund des heftigen Handelskonfliktes zwischen den USA und China soll nun eine erste Konferenz am Rande der Gedenkfeiern zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg in Paris stattfinden. "Ich denke, dass wir in einigen Monaten ein wirksameres und gerechteres System schaffen können."



Den Streit über den Umgang der EU mit auf dem Mittelmeer geretteten Migranten sieht Macron als Ergebnis einer mangelnden europäischen Solidarität. Frankreich müsse gemeinsam mit "konstruktiven Partnern" und der EU-Kommission dazu beitragen, ein dauerhaftes "solidarisches und wirksames" System zu schaffen. Wie dieses aussehen soll, sagte er nicht. In den vergangenen Monaten hatten Italien und Malta Schiffe mit Migranten mehrfach erst anlegen lassen, nachdem andere EU-Staaten sich bereit erklärt hatten, einen Teil der Menschen aufzunehmen. So hatte Mitte des Monats auch Deutschland zugestimmt, Migranten vom Rettungsschiff "Aquarius" zu übernehmen.