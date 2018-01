Macron bekräftigte seine Forderung, Auslandsinvestitionen in sogenannten strategischen Bereichen in Europa stärker zu überwachen. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire stieß in gleiche Horn: "Falls Investoren nur kommen, um Zugang zu den besten Technologien zu haben, ohne dass Frankreich oder andere europäische Länder davon Nutzen ziehen können, (dann) sind sie nicht willkommen." Frankreich habe auch seine strategischen Interessen. Diese liegen nach früheren Angaben in der Energie-, Finanz- oder der Verteidigungsbranche.