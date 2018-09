Merkel sei "völlig auf der Seite der Fortschrittlichen", sagte Macron. "Da gibt es keine Zweideutigkeit." Die EVP habe aber auch den nationalistischen Kurs von Orban unterstützt. "Man kann nicht gleichzeitig Merkel und Orban unterstützen", sagte Macron. "Die EVP muss ihre Position klären. Es ist Aufgabe der Konservativen, Klarheit zu schaffen." Macron hatte zuvor mit den Regierungschefs Xavier Bettel (Luxemburg), Charles Michel (Belgien) und Mark Rutte (Niederlande) gesprochen.



Wegen der Nähe der CSU zu Orban war Kritik an der Personalie Manfred Weber laut geworden. Weber hatte am Mittwochabend im ZDF heute journal auf Ungarn Bezug genommen und gesagt, es werde "keine Rabatte in Sachen Grundrechte" geben. Orban habe in Ungarn Entscheidungen gefällt, die inakzeptabel seien. Weber kündigte an, das Thema nächste Woche im Europäischen Parlament in Straßburg offensiv anzusprechen.