Der Klimawandel lässt das Eis in der Arktis schmelzen. Archivbild

Quelle: Ulf Mauder/dpa

Vor dem mit Spannung erwarteten Bericht über den Einfluss des Klimawandels hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestürzt geäußert. Er sei absolut geschockt von dem Bericht, es sei absolut verheerend. "Im Moment verlieren wir den Kampf", sagte Macron bei der UN-Generaldebatte in New York.



Der Weltklimarat IPCC will das Papier heute vorstellen. Mehr als 130 Forscher aus aller Welt haben Studien zu den Auswirkungen der menschengemachten Treibhausgase auf Ozeane und Eis analysiert.