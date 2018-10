Ursprünglich sollte es mal darum gehen, eine deutsch-französische Initiative für die Neugründung der EU auf den Weg zu bringen. Für eine solche hatte Macron in seiner programmatischen Sorbonne-Rede im vergangenen September geworben. Aber dann kamen die langen Koalitionsverhandlungen in Deutschland, die inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten mit Merkel, ihr langes Zögern und schließlich ihre in Frankreich als halbherzig empfundene Antwort per Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.