"Gelbwesten" Proteste in Paris (Archiv).

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit Blick auf mögliche Ausschreitungen am 1. Mai Härte im Umgang mit Randalierern gefordert. Das sagte eine Regierungssprecherin.



Die Polizei bereitet sich auf erneute Ausschreitungen vor. Demonstrationen an einigen Orten von Paris sind verboten. Mehr als 7.400 Polizisten werden im Einsatz sein. In den vergangenen Jahren kam es bei den Mai-Demos immer wieder zu Krawallen. In diesem Jahr haben auch "Gelbwesten" ihr Kommen angekündigt.