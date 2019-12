Frankreich hatte am Montag mit einer Trauerfeier von den Soldaten Abschied genommen, die mehrheitlich in Pau stationiert waren. Sie waren während eines Kampfeinsatzes gegen Dschihadisten beim Zusammenstoß zweier Hubschrauber getötet worden. Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe "Barkhane" gegen islamistische Terroristen. In Mali sind auch bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Sie sind Teil einer UN-Mission zur Stabilisierung des Landes.