Am Donnerstag rief dann das Europaparlament die EU auf, ein Embargo für die Ausfuhr von Waffen nach Saudi-Arabien zu verhängen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier unterstützte die Forderung.



Für viele EU-Staaten geht es bei Waffenverkäufen jedoch um massive wirtschaftliche Interessen. Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sanchez etwa warnte am Mittwoch, dass ein Sanktionsbeschluss gegen Saudi-Arabien massiv Jobs in seinem Land gefährden könnte.



Khashoggi verschwand Anfang Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Saudi-Arabien hatte erst unter massivem internationalen Druck erklärt, der Journalist sei bei einem "Faustkampf" in dem Gebäude zu Tode gekommen. Diese offizielle Version der Ereignisse wird allerdings international stark angezweifelt - zumal Riad zunächst versicherte, er habe das Konsulat lebend verlassen.