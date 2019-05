Macron schmetterte mehrere, vor allem symbolische Forderungen der "Gelbwesten" ab. Volksentscheide will er weiter vermeiden, auch eine Wahlpflicht werde es nicht geben. Dafür macht er deutlich, dass er bei all den Debatten, an denen er manchmal bis zu acht Stunden am Stück mitgeredet hat, einiges vom Land verstanden hat: Das Gefühl der Ungerechtigkeit, des Abgehängtseins, das vor allem in den ländlichen Gebieten weit verbreitet ist. Der Eindruck, dass die Politik in Paris gemacht werde und von vielen als abgehoben und kalt empfunden wird.