Emmanuel Macron war zu Gast im Deutschen Bundestag.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland zu einer Kraftanstrengung aufgerufen, um Europa in Zeiten eines neuen Nationalismus krisenfester zu machen. "Heute müssen wir ein neues Kapitel aufschlagen", sagte er in einer Rede zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag.



Klimawandel und Handelskonflikte müssten gemeistert werden. "Wir wünschen uns alle eine faire Weltordnung." Macron bedankte sich, dass er an diesem Tag im Bundestag reden dürfe; ein großes Signal der Versöhnung.