Mit einem milliardenschweren Sozialpaket will Macrons Mitte-Regierung in Frankreich den Unmut der sogenannten Gelbwesten und anderer Kritiker besänftigen. Nach einer mehr als 13-stündigen und hitzigen Debatte stimmten die Abgeordneten der Nationalversammlung mit großer Mehrheit für die umstrittenen Reformen. Als nächstes sollte am Freitag der Senat, das Oberhaus des französischen Parlaments, die Vorschläge beraten.