Dass der Grundpfeiler hierfür gute deutsch-französische Beziehungen sind, daran lassen beide Politiker keinen Zweifel: "Was wir heute tun, (...) ist eine gemeinsame Geschichte zu bauen, weil sie der Sockel einer gemeinsamen Zukunft ist", sagt der französische Präsident. Auch Steinmeier betont: "Wir wissen um die Aufgabe unserer beiden Länder, dieses Europa in eine hoffnungsvolle, in eine bessere Zukunft zu führen, und die Hoffnungen und Erwartungen der Menschen an Europa tatsächlich zu erfüllen."