Vor allem die Bundesregierung müsste für handfeste Veränderung in der EU an Frankreichs Seite stehen. Beispielsweise bei der Reform der Eurozone. Bis zum EU-Gipfel im Juni soll der gemeinsame Vorschlag für eine Reform der Eurozone stehen. Am Donnerstag wird Macron dazu Angela Merkel in Berlin treffen. Doch geht es um Konkretes, hält sich die Bundesregierung bislang zurück. Erst gestern ließ CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wissen: Mit CDU/CSU sind Macrons Pläne für einen gemeinsamen Euro-Währungsfonds in absehbarer Zeit ebenso wenig zu machen wie sein Vorschlag eines eigenständigen Euro-Haushalts oder eines Euro-Finanzministers.