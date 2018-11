"Es kann keine Gesellschaft und kein politisches Projekt geben – weder auf nationaler, noch auf europäischer Ebene - wenn wir unseren Mittel- und Arbeiterklassen keine klaren Antworten geben", sagte der Präsident schon am Sonntag in Brüssel nach dem Brexit-Gipfel. Als erklärter Gegner des wachsenden Populismus will Macron dem Mittelstand "neue Perspektiven geben und die Möglichkeit am Fortschritt mitzuwirken", schrieb er am selben Tag auf Twitter.



Jetzt sollen also die Energiewende, und die neuen Steuern, die dafür auf Benzin erhoben werden sollen, mit einem "sozialen Pakt" angereichert werden, den Emmanuel Macron heute im Detail vorstellen will. Gewerkschaften und Vereine sollen mit einbezogen werden. Und bei einer Frankreichtour sollen Bürger und lokale Initiativen zu Wort kommen, so hieß es im Elysée.