In seiner Rede an der Universität Sorbonne forderte Macron für die Eurostaaten eine Wirtschafts-, Industrie- und Währungsmacht ein, mit einer gemeinsamen Verteidigung und Außenpolitik. Angela Merkel scheint das alles zu schnell zu gehen. Sie will sehr eng mit Frankreich zusammenarbeiten, bittet aber auch um Respekt für die Regierungsbildung in Deutschland. Alfred Grosser sieht darin auch Kalkül. "Frau Merkel will gebremst werden in ihrer Europapolitik", sagt er. Die Kanzlerin verweist nach Grossers Interpretation auf äußere Umstände und Widerstände, weil ihr ein Europa nach Macrons Vorstellungen im Grunde nicht behagt. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt.