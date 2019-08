Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim Besuch von Kremlchef Wladimir Putin zur Lösung der Ukraine-Krise ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format in den "nächsten Wochen" gefordert. Das sei sein Wunsch, sagte Macron am Montag in der Mittelmeerresidenz Fort Brégançon an der Riviera. Seit der Wahl von Wolodymyr Selenskyj zum ukrainischen Präsidenten gebe es eine "echte Veränderung" der Situation.