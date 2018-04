Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Vertretern der Rebellengruppe Syrische Demokratische Kräfte (SDF) bei einem Treffen die "Unterstützung Frankreichs" zugesagt und damit wütende Reaktionen in der Türkei hervorgerufen. Wie der Elysée-Palast am Donnerstagabend mitteilte, lobte Macron bei dem erstmaligen Treffen in Paris die "entscheidende Rolle" der SDF im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).