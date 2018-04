Der Franzose Macron beherrscht dagegen die Kunst der Verführung eitler Männer. Er lud Trump zu der Militärparade am 14. Juli in Paris ein. Der US-Präsident steht auf Uniformen und schwere Waffen und war so begeistert, dass er jetzt selber eine Militärparade in Washington veranstalten will. Am 11. November soll sie sich durch die Hauptstadt schlängeln, gewaltig soll sie sein. Meine ist größer als Deine, will uns wohl Trump sagen.