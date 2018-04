Merkel und Macron gaben in Brüssel einen Pressekonferenz. Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant für die kommenden Wochen eine Reise zu Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin. Die beiden wollen über die geplante Reform der Eurozone beraten. Dies teilte Macron nach dem EU-Gipfel in Brüssel mit. Im April und im Mai werde man an einem gemeinsamen Fahrplan arbeiten. Im Juni soll dann ein weiterer EU-Gipfel nochmals beraten.



Macron äußerte sich auch zu der Geiselnahme in Südfrankreich. Es deute alles auf einen Terroranschlag hin, sagte er.