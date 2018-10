Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nach Istanbul reisen. Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Die Türkei hat die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Russland zu einem Vierer-Gipfel zu Syrien eingeladen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde an dem Treffen am 27. Oktober in Istanbul teilnehmen, teilte die Bundesregierung mit. Der Kreml bestätigte auch die Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin.



Bei dem Gipfel werde es um gemeinsame Bemühungen zur Lösung des Konflikts sowie das russisch-türkische Abkommen zur Rebellenhochburg Idlib gehen.