Vor allem aber will Macron sich für die Europawahl im Mai 2019 in Stellung bringen. Der Präsident hält sich zugute, die gesellschaftliche Spaltung in rechte und linke Lager überwunden zu haben. Diesen scheinbaren Erfolg will er nun auch auf Europa übertragen. Allerdings ist sein neues Kabinett auch ein Eingeständnis der Tatsache, dass alte politische Affinitäten weiter bestehen und mühsam austariert werden müssen.