Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht zu seiner harschen Kritik an der Nato. Er sehe in dem Verteidigungsbündnis eine eklatante Kluft zwischen Finanzierungsdebatten und anderen wichtigen Fragen wie etwa dem Frieden in Europa oder der Beziehung zu Russland. Das erklärte Macron nach seinem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Paris. "Ich gehe davon aus, dass ich die Unklarheiten tatsächlich beseitigt habe, da ich es für unverantwortlich halte, angesichts der heutigen Probleme weiterhin über finanzielle und technische Probleme zu sprechen", antwortete Macron auf eine Frage zu seiner Interview-Äußerung, die Nato sei "hirntot".