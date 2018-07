Ein Schlagwort, das gefährlich werden kann, wenn es sich weiter in den Köpfen festsetzt. Entsprechend kämpferisch stemmte sich Macron nun in einer Grundsatzrede vor dem Parlament dagegen: "Eine Politik für die Unternehmen ist keine Politik für die Reichen, sondern eine Politik für die ganze Nation", verteidigte er sich am Montag im Schloss von Versailles. "Wenn man den Kuchen verteilen will, ist es die erste Bedingung, dass es einen Kuchen gibt."