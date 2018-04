Macron sieht keine Alternativen zum Atomabkommen mit Iran. Quelle: Jean Francois Badias/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA dazu aufgerufen, nicht aus dem Atom-Abkommen mit Iran auszusteigen. Dieser Deal sei sicher nicht perfekt, es gebe aber keinen besseren, sagte Macron dem Sender Fox News.



"Wir haben keinen Plan B für Iran", sagte Macron. "Meine Botschaft ist: Lasst uns den Vertrag jetzt nicht verlassen." Er wolle aber dazu appellieren, Irans Rolle in der Region zurückzudrängen. Macron wird am Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in den USA erwartet.