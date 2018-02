Hinzu kommt der durch den Abschuss eines israelischen Kampfjets über Syrien neu aufgeflammte Konflikt zwischen Iran und Israel, der das Zeug zum Flächenbrand hat. Kaum einer durchschaut, wer in Syrien gegen wen kämpft und welche Stellvertreter-Kriege dort ausgefochten werden. In der vermeintlichen Schluss-Phase des Syrien-Kriegs bringen sich alle Akteure in Stellung, um ihren Einfluss in der Neuordnung Syriens zu sichern. Der Vorstoß Emmanuel Macrons kommt aus Sicht der EU in dieser Lage zur Unzeit. Und er führt wieder schmerzlich vor Augen, wie machtlos Europa in Syriens blutigem Krieg ist.