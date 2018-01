Einfach werden die Verhandlungen also sicher nicht. Die Regierung will aber am Kalender festhalten. Im März soll der Gesetzesvorschlag veröffentlicht werden. Denn die Reformwut von Präsident Macron geht noch weiter. Nächste Kapitel: Berufsausbildung und Lehre. Die Verhandlungen dazu starten am Freitag. Zur Ruhe kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber so schnell also nicht.