Am Sonntag etwa verteidigte der als moderat und progressiv geltende französische Präsident seine Annäherungsversuche an den konservativen Trump in einem Interview des Senders Fox News. "Ich werde kein Urteil darüber abgeben (...), was euer Präsident sein soll, oder annehmen, dass aufgrund dieser Kontroversen oder dieser Ermittlungen euer Präsident weniger glaubwürdig ist", sagte Macron. Er bezeichnet Trump demonstrativ als "Freund". "Er darf Trump Sachen sagen, wie international kaum ein Zweiter", heißt es in US-Medien.