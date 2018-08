Botschafterkonferenz in Paris: Emmanuel Macron Quelle: reuters

Die Europäer können sich laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei ihrer Sicherheit nicht mehr alleine auf die USA verlassen. Die Architektur der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik müsse deshalb grundlegend überprüft werden. Das forderte Macron in Paris vor französischen Diplomaten.



Der Staatschef kündigte dazu eine Initiative an: "Wir müssen alle Konsequenzen aus dem Ende des Kalten Krieges ziehen." In die neuen Überlegungen müsse auch Russland einbezogen werden.