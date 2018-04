Emmanuel Macron (Archiv). Quelle: Michael Kappeler/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu seinen Wunsch nach einem "erweiterten" Iran-Abkommen bekräftigt. Damit solle die Kontrolle von Irans nuklearer Aktivität geregelt werden, so der Elyseepalast. Außerdem soll Irans Einfluss in der Region ins Visier genommen werden.



Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des Abkommens und fordert wie US-Präsident Donald Trump, es entweder aufzukündigen oder nachzubessern.