Angesichts erstarkter Populisten und Nationalisten in Europa zeigen sich die EU-Schwergewichte Deutschland und Frankreich gerne Hand in Hand. Erst vor gut zwei Wochen erneuerten Kanzlerin Angela Merkel und Staatschef Emmanuel Macron in Aachen feierlich den 56 Jahre alten Élysée-Freundschaftsvertrag. Doch hinter den Kulissen brodelt es, wie das Gerangel um Änderungen an der Brüsseler Gas-Richtlinie zeigt.



Das EU-Gesetz hat große Bedeutung für die von Russland nach Europa führende Gasleitung Nord Stream 2, die von Berlin mit harten Bandagen verteidigt wird. Dazu kommt erschwerend noch eine Absage: Der einstige Senkrechtstarter Macron, der in seiner Heimat schwer unter Druck geraten ist, verzichtet auf seinen Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche.