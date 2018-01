Die Ende August vorgestellte Reform soll heute von der Regierung verabschiedet werden. Sie ist eine Feuerprobe für den im Mai gewählten Macron. Der sozialliberale Staatschef verteidigte das Vorhaben in Marseille bei einer offensichtlich ungeplanten Straßendebatte mit Bürgern. Die Reform sei nötig, denn in Frankreich hätten zu viele Menschen keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ist mit rund zehn Prozent mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.