NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Archivbild

Quelle: Ina Fassbender/dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will eine starke Antwort auf das Plädoyer des französischen Präsidenten für einen "Neubeginn" in Europa. "Macrons Appell zur Stärkung Europas kommt im richtigen Augenblick, und Deutschland darf nicht wieder den richtigen Zeitpunkt für eine Antwort verpassen", schrieb Laschet in der "Welt".



Macron hatte sich an die EU-Bürger gewandt und tiefgreifende Reformen gefordert. Die Bundesregierung bewertete den Vorstoß zurückhaltend, aber überwiegend positiv.