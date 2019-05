Das deutsch-französische Verhältnis sei nicht belastet, hieß es in Élyséekreisen. Ein deutliches Signal für eine enge Zusammenarbeit der beiden Partner sei das Treffen von Merkel und Macron mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor einem Monat in Paris gewesen.

Ein weiteres wichtiges Zeichen sei zudem der von Deutschland und Frankreich gemeinsam veranstaltete "Westbalkangipfel" an diesem Montag in Berlin. Der Wille zur Zusammenarbeit bleibe stark, hieß es.