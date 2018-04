Das Dekor war ungewöhnlich, und das Format war es auch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Donnerstag im Klassenzimmer einer Dorfschule den Fragen eines TV-Journalisten gestellt. Umgeben von Kinderzeichnungen und bunten Schulmöbeln wandte Macron sich an die Zuschauer. Das sind um 13 Uhr in Frankreich überwiegend Rentner und Bewohner des ländlichen Raums. Und genau die wollte Macron auch erreichen, denn bei allem Lob auf der internationalen Bühne verliert er zuhause allmählich an Zuspruch. Nach einer Umfrage haben nur noch etwa 26 Prozent der Arbeiter und Angestellten Vertrauen in ihren Präsidenten. Kurz nach Amtsantritt waren es bei den Angestellten noch gut über die Hälfte.