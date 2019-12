US-Präsident Donald Trump in London.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die massive Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Nato als "beleidigend" und "respektlos" gegenüber den Bündnispartnern bezeichnet. Macron habe ein "sehr, sehr böses Statement" gemacht, sagte Trump.



Macron hatte die Nato für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert. Er sei sehr überrascht von den Äußerungen gewesen, so Trump. "Niemand braucht die Nato mehr als Frankreich." Trump und Macron kommen am Nachmittag in London zusammen.