Mit der Lockerung des Arbeitsmarkts soll ein Ruck durch Frankreich gehen. Der in Umfragen abgestürzte Macron braucht schnelle Erfolge. Mit der Reform könne "die Schlacht gegen die Massenarbeitslosigkeit gewonnen" werden, hat der sozialliberale Staatschef selbstbewusst verkündet. Tatsächlich halten viele Experten den starren Arbeitsmarkt für hauptverantwortlich für die hohe Arbeitslosigkeit, die derzeit mehr als 3,5 Millionen Menschen betrifft. Bei mehr als neun Prozent liegt die Quote, fast doppelt so hoch wie in Deutschland.